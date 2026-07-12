Παναθηναϊκός: Η αποθέωση σε Ταμπόρδα, ο «ορεξάτος» Γιάγκουσιτς και ο Νίστρουπ που θέλει τελειότητα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο, όμως το τελικό αποτέλεσμα ήταν ίσως το λιγότερο σημαντικό από όσα άφησε το φιλικό.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν για ακόμη μία φορά ένα αγωνιστικό πρόσωπο που επιβεβαιώνει πως η φιλοσοφία του Τζέικομπ Νίστρουπ αρχίζει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο.

Το πρώτο τέταρτο του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Δανός τεχνικός μετά το τέλος της αναμέτρησης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όμως, το «τριφύλλι» ανέβασε την έντασή του, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ελβετούς, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η Λεωφόρος έβαλε τα... καλά της

Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας τα αποτελέσματα δεν αποτελούν προτεραιότητα, ωστόσο η νίκη ανεβάζει την ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Εκείνο που μετρά περισσότερο είναι η εικόνα της ομάδας, η ένταση στο παιχνίδι, η αποτελεσματικότητα και η διάθεση των ποδοσφαιριστών, στοιχεία που ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει με συνέπεια παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Η επιστροφή στη Λεωφόρο, έστω και για φιλικό παιχνίδι, δημιούργησε ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι του συλλόγου έδωσαν δυναμικό «παρών», αποθεώνοντας τον Νίστρουπ αλλά και τους ποδοσφαιριστές του, σε μια βραδιά που θύμισε επίσημο παιχνίδι.

Αποθέωση σε Ταμπόρδα - «Ορεξάτος» ο Γιάγκουσιτς

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός γνώρισε αποθέωση ακόμη και πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο, βγάζοντας selfies με τους φιλάθλους, ενώ στη συνέχεια τους αντάμειψε με την απόδοσή του με το γκολ που σημείωσε, επιβεβαιώνοντας πως έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στις καρδιές της «πράσινης» εξέδρας.

Παράλληλα αυτό ο Λατίνος μεσοεπιθετικός πέτυχε το τρίτο του τέρμα στη φετινή προετοιμασία του «τριφυλλιού», καθώς είχε σκοράρει τόσο με την Χέλμοντ, όσο και με τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ήταν διαρκής πηγή προβλημάτων για την άμυνα της Γκρασχόπερ, αναζητούσε συνεχώς το γκολ και τελικά επιβραβεύτηκε με ένα εντυπωσιακό τέρμα.

Ο Γιάγκουσιτς δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι διεκδικεί θέση στο βασικό σχήμα από την έναρξη της νέας σεζόν, προσθέτοντας ακόμη μία αξιόπιστη λύση στα χέρια του Νίστρουπ.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι πως ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει σταθερή αγωνιστική πρόοδο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η ομάδα εμφανίζεται πιο οργανωμένη, πιο πιεστική και με σαφώς μεγαλύτερη ένταση τόσο με την μπάλα, όσο και χωρίς αυτήν, στοιχεία που κάνουν τους φίλους του συλλόγου να αισιοδοξούν ότι το νέο πρότζεκτ του Δανού τεχνικού χτίζεται πάνω σε γερές βάσεις.