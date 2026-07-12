Μεγάλη φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - Μήνυμα 112

Στο σημείο της φωτιάς βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή - Μήνυμα 112
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν οι φλόγες με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για τη φωτιά ήχησε μήνυμα από το 112. «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναγράφεται στο μήνυμα.

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