Μουντιάλ 2026: Ακόμη μία πρωτιά για τον «μύθο» Λιονέλ Μέσι

Για όσο ακόμη αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, θα καταγράφει ρεκόρ. Ο Αργεντινός σε όποια κατηγορία κι αν κοιτάξει κανείς, θα τον συναντήσει. Στοιχείο που δείχνει το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο.

Στο ματς με την Ελβετία, κατέγραψε ακόμη μια πρωτιά. Αυτή του κορυφαίου στις ασίστ στα Παγκόσμια Κύπελλα. Με το κόρνερ που εκτέλεσε και οδήγησε στην κεφαλιά-γκολ του ΜακΆλιστερ, έφτασε συνολικά τις 10 ασίστ.

Έτσι, ξεπέρασε τον Φριτς Βάλτερ. Ο Γερμανός είχε 9 ασίστ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Μάλιστα, ο Μέσι έχει δώσει 10 ασίστ σε 10 διαφορετικούς παίκτες!

Όλες οι ασίστ του Μέσι:

Ερνάν Κρέσπο: 6-0 με Σερβία/Μαυροβούνιο, 2006

Κάρλος Τέβες: 3-1 με Μεξικό, 2010

Άνχελ Ντι Μαρία: 1-0 με Ελβετία, 2014

Γκαμπριέλ Μερκάδο: 4-3 με Γαλλία, 2018

Σέρχιο Αγουέρο: 4-3 με Γαλλία, 2018

Εντσο Φερνάντες: 2-0 με Μεξικό, 2022

Ναουέλ Μολίνα: 2-2 με Ολλανδία, 2022 (πρόκριση στα πέναλτι)

Χουλιάν Αλβαρες: 3-0 με Κροατία, 2022

Κριστιάν Ρομέρο: 3-2 με Αίγυπτο, 2026

Αλέξις ΜακΑλιστερ: 3-1 με Ελβετία 2026