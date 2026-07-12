Μουντιάλ 2026: Ακόμη μία πρωτιά για τον «μύθο» Λιονέλ Μέσι
Ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος στις ασίστ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, καθώς απ’ το δικό του πόδι προήλθε η κεφαλιά-γκολ του ΜακΆλιστερ.
Για όσο ακόμη αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, θα καταγράφει ρεκόρ. Ο Αργεντινός σε όποια κατηγορία κι αν κοιτάξει κανείς, θα τον συναντήσει. Στοιχείο που δείχνει το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο.
Στο ματς με την Ελβετία, κατέγραψε ακόμη μια πρωτιά. Αυτή του κορυφαίου στις ασίστ στα Παγκόσμια Κύπελλα. Με το κόρνερ που εκτέλεσε και οδήγησε στην κεφαλιά-γκολ του ΜακΆλιστερ, έφτασε συνολικά τις 10 ασίστ.
Έτσι, ξεπέρασε τον Φριτς Βάλτερ. Ο Γερμανός είχε 9 ασίστ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Μάλιστα, ο Μέσι έχει δώσει 10 ασίστ σε 10 διαφορετικούς παίκτες!
Όλες οι ασίστ του Μέσι:
Ερνάν Κρέσπο: 6-0 με Σερβία/Μαυροβούνιο, 2006
Κάρλος Τέβες: 3-1 με Μεξικό, 2010
Άνχελ Ντι Μαρία: 1-0 με Ελβετία, 2014
Γκαμπριέλ Μερκάδο: 4-3 με Γαλλία, 2018
Σέρχιο Αγουέρο: 4-3 με Γαλλία, 2018
Εντσο Φερνάντες: 2-0 με Μεξικό, 2022
Ναουέλ Μολίνα: 2-2 με Ολλανδία, 2022 (πρόκριση στα πέναλτι)
Χουλιάν Αλβαρες: 3-0 με Κροατία, 2022
Κριστιάν Ρομέρο: 3-2 με Αίγυπτο, 2026
Αλέξις ΜακΑλιστερ: 3-1 με Ελβετία 2026