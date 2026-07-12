Στην Λεωφόρο ο κόσμος έδειξε την δίψα του και ο Παναθηναϊκός τον γέμισε ελπίδες!

Για άλλο ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έδειξε στο γήπεδο, ότι φέτος αλλάζει. Ότι με οδηγό τον Νίστρουπ είναι στον σωστό δρόμο, για να γίνει και πάλι Παναθηναϊκός.

Το Σάββατο (11/7) αυτό το έδειξε στην ιστορική του έδρα την Λεωφόρο σε μία βραδιά, που το γήπεδο έβγαζε υγεία. Ο κόσμος γέμισε στις 11 Ιουλίου το γήπεδο μετά την ξενέρα που έχει νιώσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπει, ότι φέτος η ομάδα είναι στον σωστό δρόμο. Με έναν προπονητή τον Νίστρουπ να δίνει ταυτότητα και επιθετική φιλοσοφία από πολύ νωρίς στον Παναθηναϊκό και έναν τεχνικό διευθυντή, τον Κοτσόλη να κάνει πολύ καλά την δουλειά του και να είναι ταπεινός και να σέβεται και κυρίως να νιώθει, διότι ξέρει το μέγεθος του Παναθηναϊκού.

Με την Λεωφόρο γεμάτη Ιούλιο μήνα σε ένα από τα τελευταία ματς της ομάδας στην ιστορική της έδρα, ο κόσμος έβγαλε την δίψα του στην εξέδρα. Χάρηκε από αυτό, που είδε και στο τέλος το έδειξε, με την αποθέωση στους παίκτες, αλλά και την υποχρέωση να πάρουν το πρωτάθλημα.

Στο γήπεδο είδαμε έναν παίκτη, που πέρυσι δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ να βγάζει γούστα και να ξεσηκώνει τον κόσμο. Ο Γιάγκουσιτς είχε ένα γκολ, ένα δοκάρι , ήταν παντού στο γήπεδο και συμμετείχε και δημιουργικά και ανασταλτικά. Ο Πένια έδειξε την ευχέρεια που έχει με τα πόδια, όταν έβρισκε με ακρίβεια τους συμπαίκτες του ακόμα και με 40αρες μπαλιές. Ο Καμαρά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε την τεχνική του, την καλή του πρώτη πάσα και με την σωματοδομή του πήρε πολλές μονομαχίες.

Ο Τσάπρας μπήκε και αυτός στο δεύτερο είχε μία ασίστ και γενικά ήταν πολύ καλός.Ο Ραστόντερ μπήκε στο δεύτερο αντί του Τετέι, μπορεί να μην βρέθηκε σε φάση, αλλά τακτικά ήταν ολοσωστός, και στο τρίτο γκολ με την κίνηση που κάνει και παίρνει μαζί του αμυντικό αφήνει μόνο του τον σκόρερ Ταμπόρδα.

Ο Ντε Φράι με το καλημέρα έδειξε, ότι θα είναι ο ηγέτης της άμυνας , έδινε ηρεμία στην ομάδα και κατηύθυνε τους συμπαίκτες του.

Ο Νίστρουπ είδε να βγαίνουν ωραία πράγματα στο γήπεδο με τις βασικές αρχές του και χθες να φαίνονται. Πρέσινγκ, build up με πάσα, πάσα, σωστή τοποθέτηση παικτών , δημιουργία και από τον άξονα και από τα άκρα και καλή αμυντική λειτουργία. Και τα τρία γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς στην προπόνηση. Το τρίτο μετά από δέκα πάσες, το δεύτερο από μία εκτέλεση πλαγίου, όπως έχει δείξει στους παίκτες του ο Δανός τεχνικός και το πρώτο από ωραία κίνηση και σουτ του Γιάγκουσιτς.

Φυσικά κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά και για αυτό είναι τα φιλικά. Όπως το πρώτο τέταρτο, που ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα με το press της Γκρασχόπερς, αλλά μόλις βρήκε την λύση άρχισε να κάνει φάσεις και να έχει και δοκάρι. Την Τετάρτη το τελευταίο τεστ αυτή την φορά πολύ δυνατό κόντρα στην Ραπίντ στην Βιέννη και το ματς με την Πάκσι σε δέκα ημέρες έρχεται και τον Παναθηναϊκό να έχει την υποχρέωση της πρόκρισης.