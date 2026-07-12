· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για επέκταση συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα υπογράψει μέχρι το 2028, με αυξημένες απολαβές στο νέο του συμβόλαιο. 

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για επέκταση συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη
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Η απόκτηση του Πένια και η ανανέωση δανεισμού του Τσάβες, ήταν οι δύο πρώτες κινήσεις για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός προχωρά και σε τρίτη, η οποία αφορά την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με τον 30χρονος τερματοφύλακα για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028. Συν ένα χρόνο από τη συμφωνία που ήδη είχε με την ομάδα. Στο νέο deal, προβλέπονται αυξημένες αποδοχές, ως επιβράβευση για τον Κότσαρη.

Ο έμπειρος πορτιέρε επέστρεψε στον Παναθηναϊκό πριν ένα χρόνο, ως η τρίτη λύση. Με την παρουσία του και τη θετική του επίδραση στα αποδυτήρια, κέρδισε πόντους και έτσι αποφασίστηκε να ανέβει στην ιεραρχία.

Γι’ αυτό και παραμένει στον Παναθηναϊκό, με επιβράβευση μάλιστα ενός νέου συμβολαίου με αυξημένες απολαβές. Το μόνο που απομένει είναι η τυπική υπογραφή του νέου συμβολαίου, κάτι που θα γίνει τη Δευτέρα (13/7).

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