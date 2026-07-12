· Γκέτεμποργκ · Κηφισιά

«Κηφισιά και Βόλος ενδιαφέρονται για τον Ιμάμ Γιάνιε»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Κηφισιάς και του Βόλου βρίσκεται ο Ιμάμ Γιάνιε, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής «Expressen».

«Κηφισιά και Βόλος ενδιαφέρονται για τον Ιμάμ Γιάνιε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο στόχαστρο της Κηφισιάς και του Βόλου βρίσκεται ο Ιμάμ Γιάνιε, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής «Expressen». Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου μέσου της Γκέτεμποργκ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός χαφ.

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από τη Γκάμπια, διατηρεί συμβόλαιο με τη Γκέτεμποργκ έως τον Δεκέμβριο του 2028, ωστόσο φέρεται να αναζητά νέα ποδοσφαιρική στέγη μετά από επεισόδιο που είχε με μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Ο Γιάνιε ξεκίνησε την καριέρα του από τη Χάκεν, πέρασε από τις ακαδημίες της Έβερτον και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μιέλμπι, πριν μεταγραφεί στη Γκέτεμποργκ τον Ιανουάριο του 2025. Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας, μετρώντας δύο συμμετοχές.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:54 SUPER LEAGUE

«Κηφισιά και Βόλος ενδιαφέρονται για τον Ιμάμ Γιάνιε»

23:25 NBA

Μετακομίζει στο NBA για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς ο Άλφα Ντιαλό

23:25 ΣΠΟΡ

Athens Open WTA 250: Συμπληρώθηκε το κυρίως ταμπλό - Οι αντίπαλοι των Ελληνίδων τενιστριών

23:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για επέκταση συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη

22:59 EUROLEAGUE

«Πολύ κοντά σε Σέκουλιτς η Μπαρτσελόνα»

22:46 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

22:41 OPINION

Στην Λεωφόρο ο κόσμος έδειξε την δίψα του και ο Παναθηναϊκός τον γέμισε ελπίδες!

22:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» οι Γάλλοι με Μαριάνο Ραχόι

22:00 ΣΠΟΡ

Κυρίαρχος στο γρασίδι ο Σίνερ, νίκησε τον Ζβέρεφ στον τελικό και κατέκτησε το Wimbledon!

21:59 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Είχα πέντε ίδιες προτάσεις, αλλά επέλεξα τη Βιλερμπάν»

21:43 EUROLEAGUE

Η Μπεσίκτας απέκτησε τον Τζέιλεν Νόουελ

21:15 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Ελπίζω δύο, τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας