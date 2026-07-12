«Κηφισιά και Βόλος ενδιαφέρονται για τον Ιμάμ Γιάνιε»

Στο στόχαστρο της Κηφισιάς και του Βόλου βρίσκεται ο Ιμάμ Γιάνιε, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής «Expressen». Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου μέσου της Γκέτεμποργκ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός χαφ.

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από τη Γκάμπια, διατηρεί συμβόλαιο με τη Γκέτεμποργκ έως τον Δεκέμβριο του 2028, ωστόσο φέρεται να αναζητά νέα ποδοσφαιρική στέγη μετά από επεισόδιο που είχε με μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Ο Γιάνιε ξεκίνησε την καριέρα του από τη Χάκεν, πέρασε από τις ακαδημίες της Έβερτον και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μιέλμπι, πριν μεταγραφεί στη Γκέτεμποργκ τον Ιανουάριο του 2025. Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας, μετρώντας δύο συμμετοχές.