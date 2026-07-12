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Μετακομίζει στο NBA για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς ο Άλφα Ντιαλό

Σε συμφωνία με τους Ντένβερ Νάγκετς έχει έρθει ο Άλφα Ντιαλό, με τον Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, κάνοντας το βήμα για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Μετακομίζει στο NBA για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς ο Άλφα Ντιαλό
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Το βήμα για την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού θα κάνει ο Άλφα Ντιαλό, με τον αμυντικό της χρονιάς στη EuroLeague να υπογράφει εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια ο 29χρονος φόργουορντ αναμένεται να λάβει ένα ποσό κοντά στα 1.4 εκατομμύρια, ενισχύοντας τις προσπάθειες της ομάδας του Νίκολα Γιόκιτς ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ντιαλό είχε ήδη βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Dubai BC προκειμένου να συνεχίσει στα Εμιράτα, ωστόσο έγινε χρήση του NBA-Out που υπήρχε στη συμφωνία, γεγονός που του άνοιξε την πόρτα για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Ντιαλό είχε κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα στη Μονακό των χιλίων προβλημάτων.

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