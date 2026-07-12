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Η Μπεσίκτας απέκτησε τον Τζέιλεν Νόουελ

Στη Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιλεν Νόουελ.

Η Μπεσίκτας απέκτησε τον Τζέιλεν Νόουελ
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Η Μπεσίκτας γνωστοποίησε την απόκτηση του Τζέιλεν Νόουελ, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του ΝταΚουάν Τζέφρις.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας πίσω του έξι σεζόν στο NBA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε Πουέρτο Ρίκο και Κίνα, όπου ξεχώρισε με μέσο όρο 22,3 πόντους και 3,4 ασίστ ανά παιχνίδι.

Συνολικά, ο Νόουελ μετρά 200 συμμετοχές στο NBA με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μέμφις Γκρίζλις, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Ορλίνς Πέλικανς, ενώ το 2025 συμπεριλήφθηκε στην All-Star ομάδα της G-League.

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