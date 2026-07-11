Μπεσίκτας: Απέκτησε τον ΝταΚουάν Τζέφρις

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝταΚουάν Τζέφρις, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ (1,96 μ.) διαθέτει πλούσια εμπειρία από το NBA, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σακραμέντο Κινγκς, Χιούστον Ρόκετς, Μέμφις Γκρίζλις, Νιου Γιορκ Νικς και Σάρλοτ Όρνετς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τους Στόκτον Κινγκς στη G League, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις που του χάρισαν μία θέση στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος.