Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής της Λέστερ ο Κρίστιανσεν – Στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο «τριφύλλι».

Ο Δανός αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής της Λέστερ για το φιλικό απέναντι στη Νορθάμπτον, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τη Λέστερ για την απόκτηση του 22χρονου αμυντικού, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν πως η υπόθεση έχει μπει στην τελική της φάση.

Από τη στιγμή που η αγγλική ομάδα εμφανίζεται πλέον θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις, έχοντας θέσει συγκεκριμένους όρους ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντά του σε κάθε πιθανό σενάριο.

Η απουσία του Κρίστιανσεν από την αποστολή της Λέστερ για το σημερινό φιλικό αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η μεταγραφή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.