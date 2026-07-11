ΑΕΚ: Η ενσωμάτωση του Αλεξίου «ξεκλείδωσε» τον Γκεοργκίεφ – Ξανά στα δεξιά της άμυνας ο Βούλγαρος

Η σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ στο Άπελντορν έφερε την πρώτη ουσιαστική εφαρμογή ενός πλάνου που ο Μάρκο Νίκολιτς είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Όπως έχετε διαβάσει, ο Σέρβος τεχνικός προορίζει τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ για λύση στο δεξί άκρο της άμυνας, ωστόσο τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας στην Ολλανδία επέλεξε να τον διατηρήσει στα σέντερ μπακ, περιμένοντας την πλήρη ενσωμάτωση του Χρήστου Αλεξίου στο κανονικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή που ο νεαρός αμυντικός μπήκε σε φουλ ρυθμούς, ο Νίκολιτς άρχισε να εφαρμόζει τον αρχικό του σχεδιασμό.

Στη πρωινή προπόνηση του Σαββάτου (11/07), ο Γκεοργκίεφ χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ασκήσεις και στο οικογενειακό δίτερμα ως δεξί μπακ, ενώ ο Αλεξίου πήρε θέση στο αριστερό άκρο του κέντρου της άμυνας, αγωνιζόμενος κυρίως δίπλα στον Αρόλντ Μουκουντί.

Όλα δείχνουν πως αυτό το σχήμα θα συνεχίσει να δουλεύεται και στο υπόλοιπο της προετοιμασίας, με τον Νίκολιτς να θέλει να διαπιστώσει αν ο Γκεοργκίεφ μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση πίσω από τον Λάζαρο Ρότα στα δεξιά της άμυνας.