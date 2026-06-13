ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για τον Γκεοργκίεφ – Ο νέος ρόλος του Βούλγαρου αμυντικού

Ο Γκεοργκίεφ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να εξετάσει πιο προσεκτικά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο Βούλγαρος, ο οποίος εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, έχει χρησιμοποιηθεί ως δεξιός μπακ και σε αυτή τη θέση έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Μάλιστα, έχει ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος στο δεξί άκρο της άμυνας.

Αυτή τη στιγμή, ο Νίκολιτς τον υπολογίζει κυρίως για τον συγκεκριμένο ρόλο, με τον παίκτη να αναμένεται να συνεχίσει τη δουλειά του ως δεξιός αμυντικός και κατά την προετοιμασία.

Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να διαπιστώσει την πρόοδο του ποδοσφαιριστή και περιμένει ακόμα καλύτερη εικόνα από εκείνον, προκειμένου να αποτελέσει μία αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή πίσω από τον Ρότα.

Οι οριστικές αποφάσεις για τη στελέχωση της θέσης θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων λύσεων.