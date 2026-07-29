Τα Πράσινα… Rafale έτοιμα για «πτήσεις»

«Le jour de gloire est arrive»! Έφτασε η μέρα της δόξας. Στίχοι από τη «Μασσαλιώτιδα». Εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Ο Παναθηναϊκός θέλει ξανά και ξανά, τις δικές του νέες μέρες δόξας. Οι αμέτρητες της ένδοξης ιστορίας του, δεν του φτάνουν. Δεν τον χορταίνουν. Έτσι, στράφηκε στους Γάλλους για να πετύχει την επιστροφή εκεί που αξίζει: Στις κορυφές Ευρώπης και Ελλάδας.

Το «τριφύλλι» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του, τέλη Αυγούστου αρχίζει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Έχοντας έναν γαλαξία αστέρων στη διάθεση του Σέρβου κόουτς. Μια τετράδα, ξεχωρίζει. Έχει στην… ούγια, το «made in France».

Η αργυρή Ολυμπιονίκης, η χώρα που παράγει τα σπουδαιότερα μπασκετικά ταλέντα των τελευταίων ετών (συναγωνίζεται πλέον ακόμη και τις ΗΠΑ), έχει αφήσει τέσσερα «παιδιά» της στα προστατευτικά χέρια του Παναθηναϊκού. Συνδυασμός… εκρηκτικός. Το legacy, η δυναμική, το μέγεθος του «τριφυλλιού», εμπλουτισμένα με τη φιλοδοξία, την αθλητικότητα, το ταλέντο, την ποιότητα των Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μουστάφα Φαλ.

Τετράδα που θα ονειρευόταν κάθε προπονητής στην Ευρώπη. Έστω και τον έναν απ’ τους τέσσερις. Δεν θα μπορούσε να τους έχει κανείς άλλος, πέρα από τον Παναθηναϊκό. Καρέ παικταράδων, διαφορετικών ρόλων και ικανοτήτων, στη διάθεση του κορυφαίου προπονητή όλων των εποχών. Κάθε αντίπαλος, έχει το δικαίωμα να τρομάζει ελεύθερα.

Οι… πτήσεις των «πράσινων» Rafale, αργού ακόμη. Κι αυτό είναι το μόνο που στεναχωρεί τους φίλους του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι ζουν το απόλυτο καλοκαίρι ενθουσιασμού. Με τις τεράστιες επιστροφές στην ομάδα τους (Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ), αλλά και τις μεταγραφές «βόμβες» που αλλάζουν τις ισορροπίες στην EuroLeague.

Το μπλε, το λευκό και το κόκκινο, θα είναι στην εξέδρα παρακολουθώντας τα… δικά τους παιδιά να «μάχονται» για το Πράσινο! Για το «τριφύλλι», τα αστέρια του και την ανάγκη αύξησής τους.

H ωμή δύναμη, το ταλέντο του Γιαμπουσέλε. Η αθλητικότητα και το πάθος του Λεσόρ. Ο… αρτίστας Φρανσίσκο. Ο «ογκόλιθος» Φαλ. Γίνονται τα… γαλλικά κλειδιά του Παναθηναϊκού για το 2026-27.

Τα στατιστικά του Ματίας Λεσόρ στην EuroLeague:

Τα στατιστικά του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στην EuroLeague:

Τα στατιστικά του Σιλβέιν Φρανσίσκο στην EuroLeague:

Τα στατιστικά του Μουστάφα Φαλ στην EuroLeague: