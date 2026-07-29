Αντεμπάγιο για ΛεΜπρόν: «Έκανε την επιλογή του, θα τον συντρίψω στο γήπεδο»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μίλησε για την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς, αφήνοντας εκτός επιλογών τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο σέντερ των Χιτ, σε συνέντευξή του στο «Miami Herald», αναφέρθηκε στον καλό του φίλο και στάθηκε με χιουμοριστική διάθεση στην επιλογή του «King James», ο οποίος είχε βρεθεί στη λίστα των πιθανών μεταγραφικών στόχων της ομάδας του Μαϊάμι.

Η δήλωση του Αντεμπάγιο:

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει πάντα να χαίρεσαι για την απόφαση κάποιου άλλου. Έκανε την επιλογή που πιστεύει ότι του δίνει τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, και θεωρώ τον εαυτό μου καλό του φίλο.

Όπως του έγραψα σε μήνυμα, θα τον συντρίψω στο γήπεδο! Μας περιμένει μια εξαιρετικά συναρπαστική σεζόν. Η Ανατολή έχει αλλάξει εντελώς και έχει αποκτήσει νέα όψη, οπότε ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».