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«Συμφωνία Λιντς - Ρόμα για τον δανεισμό του Ντιμπάλα»

Η Λιντς βρίσκεται κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει συμφωνήσει με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Πάολο Ντιμπάλα.

«Συμφωνία Λιντς - Ρόμα για τον δανεισμό του Ντιμπάλα»
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Μία μεγάλη μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως ετοιμάζει η Λιντς, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του Πάολο Ντιμπάλα με τη μορφή δανεισμού.

Ο Αργεντινός επιθετικός βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ταξιδέψει στο Νησί προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στη Ρόμα, καταγράφοντας συνολικά 99 συμμετοχές και 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

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