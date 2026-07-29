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Παναθηναϊκός: «Αντίο» με ασίστ και πρόκριση για τον Κάνγκουα

Ο Αφρικανός μέσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Χάποελ Μπερ Σεβά, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή σε League Phase δίνοντας την καθοριστική ασίστ – Έρχεται στην Ελλάδα για το «τριφύλλι». 

Παναθηναϊκός: «Αντίο» με ασίστ και πρόκριση για τον Κάνγκουα
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Η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα είχε συμφωνηθεί εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Ο Αφρικανός μέσος, όμως, έμεινε λίγες μέρες ακόμη στη Χάποελ Μπερ Σεβά, για να τη βοηθήσει στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ. Κάτι που έκανε με τον καλύτερο τρόπο.

Οι Ισραηλινοί με τον Κάνγκουα στην ενδεκάδα τους και να αγωνίζεται σε όλο το ματς, επικράτησαν 2-0 των Ισλανδών. Αποτέλεσμα που τους έστειλε στον γ’ προκριματικό του Champions League και τους εξασφάλισε τη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Κάνγκουα ήταν σε ακόμη ένα ματς πολύ καλός, ενώ είχε την κρίσιμη ασίστ στο 80’ για να σκοράρει ο Γκανάχ και να διαμορφώσει το τελικό 2-0 που «σφράγισε» την πρόκριση σε συνολικό σκορ 3-2.

Πλέον, ο 27χρονος μέσος θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώνοντας τη σημαντική μεταγραφή.

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