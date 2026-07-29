· Παναθηναϊκός

Ενθουσιασμένοι Λεσόρ και Γιαμπουσέλε για τη μεταγραφή Φρανσίσκο (Photos)

Οι αναρτήσεις των Γάλλων ψηλών του Παναθηναϊκού AKTOR, μόλις έγινε γνωστή η ολοκλήρωση της συμφωνίας των «πράσινων» για την απόκτηση του Φρανσίσκο. 

Ενθουσιασμένοι Λεσόρ και Γιαμπουσέλε για τη μεταγραφή Φρανσίσκο (Photos)
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Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έχει άριστη σχέση με τους άλλους τρεις Γάλλους του Παναθηναϊκού AKTOR. Ειδικά με τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τους οποίους μάλιστα πέρασε και αρκετό χρόνο σε αυτές τις διακοπές.

Ο Λεσόρ μόλις έγινε γνωστή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο, έκανε ανάρτηση με ένα απλό «Bonjour» και αρκετά χαμόγελα.

Ο Γιαμπουσέλε από την άλλη, ανέβασε μια φωτογραφία του από την Εθνική Γαλλίας μαζί με τον Φρανσίσκο.

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