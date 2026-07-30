Ελλάδα - Σερβία 78-77: Επική ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U18

Η Εθνική Εφήβων πραγματοποίησε μία σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σερβία και πήρε παλικαρίσια πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σκροπολίθα βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο -10, ενώ πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 38-30. Η εικόνα της Ελλάδας άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα, με την «γαλανόλευκη» να κυριαρχεί στο δεύτερο μέρος και να ολοκληρώνει μία μεγάλη ανατροπή.

Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο νεαρός γκαρντ του Άρη δεν βρήκε ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, όμως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στη συνέχεια κι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές) και οκτώ ριμπάουντ.

Σημαντική ήταν κι η συμβολή του Δημήτρη Πούλου, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ πολύτιμη βοήθεια έδωσε και ο Αλέξανδρος Θωμάκος με 12 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

Στα προημιτελικά του EuroBasket U18, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/07) στις 16:30.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-13, 38-30, 60-58, 77-78.

ΣΕΡΒΙΑ (Οτσόκολιτς): Μπίκιτς 5, Ίβκοβιτς, Μάκσιτς 2, Λίλιτς, Μπιέλιτς 15 (3), Κάραλιτς 17 (3), Σάβιτσιτς, Γκνιάτο 20, Σούσιτς 7 (1), Ρογκάνοβιτς 11 (3).

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος 6 (1), Θωμάκος 12, Χατζηλάμπρου 21 (2), Μπιλιώνης 4, Σκληρός 1, Μπουζούλας 7, Χαρτώνας 11 (2), Γκίκας, Ασημένιος, Πούλος 16 (2).