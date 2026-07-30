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Στην Αθήνα ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό! (Video & photos)

Ήδη στην πρωτεύουσα ο Γάλλος γκαρντ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη μεταγραφή στο «τριφύλλι». 

Γιάννης Κουβόπουλος

Στην Αθήνα ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό! (Video & photos)
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Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο άφησε τη Βιλερμπάν για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι εξαιρετικοί χειρισμοί των «πράσινων» τον έκαναν να μεγαλώσει τη γαλλική παρέα στο «τριφύλλι», ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο το εκπληκτικό ρόστερ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας, τον βρήκε στη Μύκονο όπου έκανε διακοπές. Έτσι, μόλις λίγες ώρες μετά το deal, μπήκε στο αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί και το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής.

Μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30/7), στις 00:33 για την ακρίβεια, προσγειώθηκε η πτήση με τον Γάλλο σούπερ σταρ. Ο οποίος θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις για να γίνει με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Περίπου στη 1:00 εμφανίστηκε στην πύλη αφίξεων ο Φρανσίσκο. Μαζί με τον Νίκο Παππά που τον υποδέχτηκε. Κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητο χαμογελαστός, ενώ υπέγραψε μερικές φανέλες φίλων του Παναθηναϊκού που τον είδαν.

Δείτε το video της άφιξης του Σιλβέιν Φρανσίσκο:

https://www.instagram.com/reel/DbZJxUyu8jf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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