· Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Τζέικομπ Τόπιν

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν με τριετές συμβόλαιο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Τζέικομπ Τόπιν
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία θα αγωνιστεί τόσο στο ισραηλινό πρωτάθλημα όσο και στη EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν, με τον 26χρονο Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2029.

Για τον Τόπιν αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία στην Ευρώπη, καθώς μέχρι σήμερα αγωνιζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παρουσίες στο NBA και τη G-League.

Η σημαντικότερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του ήρθε το 2024, όταν ως παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς συμμετείχε στον διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA, ξεχωρίζοντας για τα εντυπωσιακά αθλητικά του προσόντα.

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