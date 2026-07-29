«Η Παρί ήρθε σε συμφωνία με τον Αλίζ Τζόνσον»

Η Παρί συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην EuroLeague, με τον Αλίζ Τζόνσον να βρίσκεται προ των πυλών της γαλλικής ομάδας. Σύμφωνα με το «BasketNews», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με τον Αμερικανό φόργουορντ να ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ρόστερ της Παρί.

Ο Τζόνσον διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το NBA, όπου αγωνίστηκε για πέντε σεζόν. Το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 φόρεσε τη φανέλα των Shenzhen Leopards στο κινεζικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.

Η κορυφαία του παρουσία στο NBA ήταν τη σεζόν 2020-21 με τους Μπρούκλιν Νετς, όταν σε 18 συμμετοχές είχε μέσο όρο 5,2 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 10,5 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.