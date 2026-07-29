Χρεοκόπησε και διαλύθηκε η Μπρέσια

Τίτλοι τέλους έπεσαν για την Μπρέσια, έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς η ομάδα της Λομβαρδίας χρεοκόπησε και διαλύθηκε επίσημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου ήταν ανυπέρβλητα, με το συνολικό χρέος να φτάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπρέσια είχε ήδη υποβιβαστεί το 2025 στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, όμως κατάφερε να αντέξει μόλις μία σεζόν πριν οδηγηθεί στην οριστική διάλυση.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1911 και άφησε το δικό του στίγμα στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Παρότι δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει κάποιον από τους δύο μεγάλους τίτλους της χώρας, πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα Serie B, ενώ η κορυφαία παρουσία του στη Serie A ήρθε τη σεζόν 2000-01, όταν με ηγέτη τον Ρομπέρτο Μπάτζιο τερμάτισε στην καλύτερη θέση της ιστορίας του.

Η φανέλα της Μπρέσια φορέθηκε από σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Αντρέα Πίρλο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Γκέοργκε Χάτζι και ο Λούκα Τόνι, ενώ από τον πάγκο της πέρασαν σημαντικοί προπονητές, όπως οι Κάρλο Ματσόνε, Μιρτσέα Λουτσέσκου, Σίλβιο Μπαλντίνι και Λουίτζι Σιμόνι.