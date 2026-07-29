Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου μιλά στην Ντορέττα Παπαδημητρίου για τα όνειρα του Λος Άντζελες 2028

Μια ξεχωριστή συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του Game On με χορηγό την Allwyn

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου μιλά στην Ντορέττα Παπαδημητρίου για τα όνειρα του Λος Άντζελες 2028
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Από τις Αυλές Κοζάνης μέχρι την κορυφή του παγκοσμίου ταεκβοντό, η διαδρομή του Απόστολου Τεληκωστόγλου είναι μια ιστορία γεμάτη αφοσίωση, θυσίες και επιμονή.

Έχοντας ξεκινήσει το άθλημα από την ηλικία των τεσσάρων ετών, έμαθε από πολύ νωρίς πως ο δρόμος προς την κορυφή απαιτεί καθημερινό αγώνα, πίστη στον στόχο και ανθρώπους που στέκονται διαρκώς στο πλευρό σου.

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του ταεκβοντό, φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, και μιλά στην Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη διαδρομή του, τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός και τον μεγάλο στόχο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Σε μια συζήτηση με ειλικρίνεια, αναφέρεται στην πολύτιμη στήριξη των γονιών του, αλλά και στη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με τον προπονητή του, τον οποίο θεωρεί δεύτερο πατέρα. Παράλληλα, μιλά για τη σημασία της αθλητικής ψυχολογίας και για τις προσωπικές θυσίες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την επιθυμία του να μοιραστεί τις εμπειρίες και τα μαθήματα που αποκόμισε από τον πρωταθλητισμό με τη νέα γενιά αθλητών.

Όλη η συνέντευξη του Απόστολου Τεληκωστόγλου στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On:

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