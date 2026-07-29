Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ πριν το ματς με την Πάκσι – Η αποστολή των «πράσινων»

Με χαλαρή προπόνηση στο ΟΑΚΑ, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι. Οι «πράσινοι» θέλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-1 του πρώτου αγώνα, για να αγωνιστούν στην γ’ προκριματική φάση του Conference League.

Οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ έκαναν προθέρμανση, rondo, έπαιξαν παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και δούλεψαν στην τακτική.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Κρίστιανσεν, όπως φυσικά και ο τραυματίας Καλάμπρια.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.