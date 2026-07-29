Άρης: Επίσημα παίκτης των «κίτρινων» ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών και θα ενισχύσει τους «κίτρινους» στη νέα εποχή με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο τους.

Την περασμένη σεζόν ο Χαραλαμόπουλος φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία σε 42 αγώνες, σε GBL και Basketball Champions League, μέτρησε 6.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με την ομάδα μας.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι γεννηθείς στις 6 Ιανουαρίου 1997 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις δύο θέσεις των φόργουορντ.

Ο διεθνής αθλητής ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του στο Αιγάλεω. Το 2012, σε ηλικία 15 ετών, μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR με πολυετές συμβόλαιο. Κατέκτησε μία θέση στην ανδρική ομάδα σε μικρή ηλικία και παράλληλα κέρδισε τέσσερα πρωταθλήματα (2013, 2014, 2017, 2018) και τέσσερα κύπελλα Ελλάδος (2014, 2015, 2016, 2017).

Τη σεζόν 2017-18 έπαιξε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ (6.8 πόντοι, 2.8 ριμπάουντ, 1 ασίστ). Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στο Λαύριο μετρώντας 7.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα. Το 2019 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 τον παραχώρησε με δανεισμό στον Ιωνικό Νίκαιας όπου έκανε την καλύτερη χρονιά του, με 11.7 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Το 2021 βγήκε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, για λογαριασμό της Reyer Venezia. Στα μέσα της σεζόν μεταπήδησε στη Fortitudo Bologna όπου μέτρησε 8.4 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1 ασίστ και το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Pesaro, με την οποία είχε 9.4 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα.

Το 2023 παρέμεινε στην Ιταλία και την Dimano Sassari, με την οποία είχε 8.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Το 2024 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, όμως στην πρεμιέρα του BKT EuroCup, με αντίπαλο τον ΑΡΗ στο «Nick Galis Hall», τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το υπόλοιπο της σεζόν.

Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα υπογράφοντας στην ΑΕΚ, με την οποία σε 42 αγώνες, σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League, μέτρησε 6.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων το 2013, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2015 (αναδείχτηκε MVP της διοργάνωσης), το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών το 2017 (και πάλι MVP) και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών (β’ κατηγορία) το 2016 (κατέκτησε ξανά τον τίτλο του ο MVP των αγώνων).

Στην Εθνική Ανδρών κλήθηκε για πρώτο φορά το 2017 για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024».