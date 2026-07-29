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Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα - Οι πρώτες δηλώσεις του

Ο Γκουστάβο Σα βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα - Οι πρώτες δηλώσεις του
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Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων».

Ο Πορτογάλος μέσος, λίγο μετά την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 21χρονος αποκάλυψε πως σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία αρκετών Πορτογάλων και Βραζιλιάνων στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

«Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, όπως ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο, τους οποίους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε αγωνιστεί αντίπαλοι, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για να έρθω εδώ», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Γκουστάβο Σα τόνισε πως μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και ως επιτελικός μέσος.

«Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Θεωρώ πως είμαι ένας έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στο παιχνίδι μου», υπογράμμισε ο νέος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

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