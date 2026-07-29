Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον ΤζέιΒιερ Φράνσις

Την απόκτηση του ΤζέιΒιερ Φράνσις ανακοίνωσε η Καρδίτσα, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 23χρονος σέντερ, ύψους 2,04 μέτρων, ολοκλήρωσε πέρυσι την κολεγιακή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και στη συνέχεια έκανε το επόμενο βήμα, αγωνιζόμενος στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σε σύνολο 47 συμμετοχών, ο Φράνσις κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,1 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 1,1 μπλοκ σε 16,7 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας συνέπεια στην άμυνα και παρουσία κοντά στο καλάθι.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Τζέιβιερ Φράνσις στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί την τέταρτη προσθήκη ξένου αθλητή και θα προσφέρει πολύτιμες λύσεις στη ρακέτα για την ομάδα μας, ενόψει της νέας περιόδου της GBL.

O Τζέιβιερ Τζόζεφ Φράνσις είναι 23 ετών (γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2003 στη Νέα Ορλεάνη), έχει ύψος 2.04 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ.

Αναδείχθηκε από την Ακαδημία Μοντβέρντε στη Φλόριντα και το 2021, έγινε μέλος της ομάδας μπάσκετ ενός από τα καλύτερα κολεγιακά προγράμματα, στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Με τους Κούγκαρς, έφτασε τρεις φορές στις 16 καλύτερες ομάδες, ενώ το 2025 διεκδίκησε τον τίτλο στον τελικό απέναντι στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Σε ένα δραματικό ματς, η Φλόριντα πήρε τον τίτλο, με τον Φράνσις να έχει για το Χιούστον 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά, αγωνίστηκε στο Χιούστον 4 σεζόν (2021-25) σε 127 παιχνίδια (45 ως βασικός), με 589 πόντους, 494 ριμπάουντ και 148 μπλοκ.

Αποφοιτώντας από το κολέγιο, τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στη G-League με τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς, με μ.ο. συμμετοχής 16.7 λεπτά σε 47 αγώνες και 7.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ.

Καλωσορίζουμε τον Τζέιβιερ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».