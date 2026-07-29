ΠΑΟΚ: Αυτός είναι ο «εκλεκτός» για το δεξί άκρο της άμυνας

Ο Γουϊλιάμ Μικελμπρενσίς είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Γάλλο αμυντικό να προορίζεται για το δίδυμο της θέσης μαζί με τον Τζόντζο Κένι.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν εντοπίσει τον εκλεκτό τους και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον 22χρονο μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Στόχος του Δικεφάλου είναι η συμφωνία να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε ο παίκτης να δηλωθεί εγκαίρως στη λίστα της UEFA για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Μικελμπρενσίς διαθέτει εμπειρία τόσο από τη Ligue 1 όσο και από την Bundesliga, στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μετς. Σε ηλικία 17 ετών αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας 15 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, πριν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα.

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Ligue 1, όπου μέτρησε 14 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του ήταν το Αμβούργο, το οποίο τον απέκτησε έναντι 700.000 ευρώ. Στη γερμανική ομάδα αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, κυρίως στη 2. Bundesliga, ενώ την περασμένη σεζόν έζησε την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία.

Τη σεζόν 2025-26 ο Μικελμπρενσίς κατέγραψε 26 συμμετοχές στη Bundesliga και μοίρασε τέσσερις ασίστ, ενώ συνολικά με το Αμβούργο είχε 68 εμφανίσεις, συν ακόμη 11 με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.