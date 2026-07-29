Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Στέφαν Ορτέγκα για αντι-Τζολάκη!

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό των «ερυθρόλευκων» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια μετά την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έφτασε στην Αθήνα την Τρίτη (28/07) και από την Τετάρτη (29/07) ανήκει και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας του Πειραιά. Με τον Τζολάκη να βρίσκεται ουσιαστικά προ των πυλών της Χαλ, οι Πειραιώτες κινήθηκαν άμεσα για την αντικατάστασή του, καταλήγοντας στην περίπτωση του Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε και ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο έμπειρος Γερμανός γκολκίπερ, ύψους 1,85 μ., αφίχθη στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τον δικηγόρο του. Ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια ακολούθησε η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα όσα αναφέρουν στη Γερμανία, οι ετήσιες απολαβές του Ορτέγκα ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να υπολογίζονται τα μπόνους που προβλέπονται για την επίτευξη στόχων.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε τέσσερις αναμετρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε κορυφαίο επίπεδο το πέρασε στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου μέτρησε 54 εμφανίσεις και 23 clean sheets. Παράλληλα, τις περισσότερες συμμετοχές του τις έχει με τη φανέλα της Αρμίνια Μπίλεφελντ, με 220 αγώνες, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε και στη Μόναχο 1860.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.

Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.

Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.

Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».