Τέλος εποχής: Ο Νεϊμάρ αποσύρθηκε από την εθνική Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ έβαλε επίσημα τέλος στην καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, ολοκληρώνοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Μετά τη νίκη της Σάντος, που εξασφάλισε την πρόκριση της ομάδας στους «16» του Copa Sudamericana, ο 34χρονος αστέρας επιβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα της «Σελεσάο».

«Η ιστορία μου με την εθνική ομάδα τελείωσε. Έγραψα ιστορία, ήμουν πολύ χαρούμενος, έδωσα το αίμα μου, τη ζωή μου. Πάντα πάλευα και δούλευα σκληρά για αυτή τη φανέλα, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν θέλω να συνεχίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νεϊμάρ αποχωρεί έχοντας καταγράψει 130 συμμετοχές, 80 γκολ και 58 ασίστ, αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας. Παράλληλα, σημείωσε εννέα γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων και υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας για περισσότερο από μία δεκαετία.

Στο διάστημα της παρουσίας του με τη «Σελεσάο» κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2013, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Ρίο το 2016 – ευστοχώντας στο καθοριστικό πέναλτι του τελικού απέναντι στη Γερμανία – καθώς και το Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής U-20 το 2011, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.