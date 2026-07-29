ΠΑΟΚ: Στην Γκεζτέπε με τη μορφή δανεισμού ο Γκουγκεσασβίλι

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Τουρκία, καθώς ο ΠΑΟΚ και η Γκεζτέπε έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Γεωργιανού τερματοφύλακα.

Η ομάδα της Σμύρνης κινήθηκε άμεσα για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια μετά την αποχώρηση του βασικού της γκολκίπερ, Ματέους Λις, επιλέγοντας τον Γκουγκεσασβίλι ως τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το σημαντικό κενό στο ρόστερ της.

Η Γκεζτέπε φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και τη νέα σεζόν στη Super Lig, ύστερα από την περσινή πορεία της, όταν έχασε την πέμπτη θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2028. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός, φορώντας τη φανέλα του Ατρομήτου, όπου πραγματοποίησε θετικές εμφανίσεις.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Δανεικός στην Göztepe ο Γκουγκεσασβίλι

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στην τουρκική Göztepe, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Καλή επιτυχία Λούκα!».