· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA: Στους Γουόριορς και τη νέα σεζόν ο Ντρέιμοντ Γκριν

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για τη σεζόν 2026-27.

NBA: Στους Γουόριορς και τη νέα σεζόν ο Ντρέιμοντ Γκριν
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Παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα παραμείνει και τη σεζόν 2026-27 ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μετά από μια ιδιαίτερη διαδικασία που είχε στόχο να διευκολύνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Ο πολύπειρος φόργουορντ επέλεξε να μείνει ελεύθερος, επιτρέποντας στους Γουόριορς να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του, ύψους 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος στο salary cap για μια ενδεχόμενη κίνηση για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μάλιστα, ο Γκριν φέρεται να ήταν διατεθειμένος να επιστρέψει με μειωμένες αποδοχές, εφόσον η μεταγραφή του «King James» στο Σαν Φρανσίσκο ολοκληρωνόταν.

Ωστόσο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεξε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια 76ερς, με αποτέλεσμα ο Ντρέιμοντ Γκριν να υπογράψει εκ νέου με τους Γουόριορς, διατηρώντας τους ίδιους οικονομικούς όρους με το συμβόλαιο που είχε προηγουμένως λύσει.

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