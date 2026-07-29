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Euroleague: Τότε θα γίνει το πρώτο Super Cup - Ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος και πού θα διεξαχθεί

Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Dubai BC συμμετέχουν στο πρώτο Super Cup της EuroLeague, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Euroleague: Τότε θα γίνει το πρώτο Super Cup - Ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος και πού θα διεξαχθεί
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Η EuroLeague ανακοίνωσε το αγωνιστικό καλεντάρι της νέας σεζόν, στο οποίο ξεχωρίζει η διεξαγωγή του πρώτου Super Cup στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η νεοσύστατη διοργάνωση, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) στη Βαρκελώνη, θα αποτελέσει την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

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Στην παρθενική έκδοση του θεσμού θα συμμετάσχουν τέσσερις ομάδες. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η διοργανώτρια Dubai BC.

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Super Cup της EuroLeague, έχοντας καταβάλει 12.000.000 για την ανάληψη της διοργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση του Super Cup, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην έναρξη της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, με το πρώτο τζάμπολ της σεζόν να είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου.

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