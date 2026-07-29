ΑΕΚ: Τι ισχύει με το ενδιαφέρον για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έφερε στο προσκήνιο το όνομα του Μπένι Μουκέντι, υποστηρίζοντας ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτησή του από τη Βιτόρια Γκιμαράες. Ωστόσο, από την πλευρά της Ένωσης δεν επιβεβαιώνεται πως υπάρχει ενεργή ενασχόληση με την περίπτωση του ποδοσφαιριστή.

Η αναφορά του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου προκάλεσε αίσθηση στο «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ. Ο Ρομάνο, ο οποίος διατηρεί άριστη σχέση με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ομάδας για τον 24χρονο μέσο.

Άλλωστε, ήταν και εκείνος που είχε αποκαλύψει πρώτος τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ από τη Βόλφσμπουργκ. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν προκύπτει ότι ο «Δικέφαλος» κινείται αυτή τη στιγμή για την απόκτηση του Μουκέντι, ο οποίος αγωνίζεται στη Βιτόρια Γκιμαράες.

Ο διεθνής μέσος από την Ανγκόλα ξεχωρίζει κυρίως για την προσήλωσή του στα ανασταλτικά του καθήκοντα, διαθέτοντας ένταση και δύναμη στο παιχνίδι του. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στα αγωνιστικά «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει εκφράσει την ανάγκη ενίσχυσης με έναν χαφ περισσότερο προσανατολισμένο στην αμυντική λειτουργία σε σχέση με τις υπάρχουσες επιλογές του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ.