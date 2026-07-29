ΠΑΟΚ: Τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ επικεντρώνεται πλέον στη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα.

Στο κέντρο της άμυνας, ο Ελουστόντο εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα έναντι του Χατζηδιάκου, ενώ όλα δείχνουν πως ο Μπάμπα θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα για το κρίσιμο παιχνίδι.

Η επάνοδος του Γκανέζου αριστερού μπακ αναμένεται να αναβιώσει τη συνεργασία του με τον Τάισον στην αριστερή πλευρά, έναν συνδυασμό που έχει προσφέρει σημαντικές λύσεις στους «ασπρόμαυρους».

Την ίδια ώρα, ο Σανταμαρία έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στη μεσαία γραμμή, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του ποδοσφαιριστή που θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης.