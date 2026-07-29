· ΑΕΚ

ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Νέο δυνατό τεστ στην Ολλανδία για την ομάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ δίνει ακόμη ένα σημαντικό φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σάμσουνσπορ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να συνεχίζει τις δοκιμές ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Νέο δυνατό τεστ στην Ολλανδία για την ομάδα του Νίκολιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και το απόγευμα της Τετάρτης (29/07, 19:00) έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική φιλική αναμέτρηση, αυτή τη φορά απέναντι στη Σάμσουνσπορ.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, λίγους μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση στη League Phase του Conference League, όταν η Ένωση είχε φύγει με τη νίκη από την Τουρκία, επικρατώντας με 2-1.

Το παιχνίδι αποτελεί ακόμη μία σημαντική δοκιμασία για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και συνεχίζει να διαμορφώνει τα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στους βασικούς του ποδοσφαιριστές, επιδιώκοντας η ομάδα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστικό ρυθμό πριν από τα επίσημα παιχνίδια.

Ο Νίκολιτς έχει ήδη επισημάνει στους παίκτες του την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και αγωνιστική ετοιμότητα, στοιχεία που θέλει να δει και απέναντι στη Σάμσουνσπορ. Για τον λόγο αυτό, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί με την ισχυρότερη δυνατή σύνθεσή της.

Ο Λόβρο Μάγερ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μεταγραφή του, όμως δεν αναμένεται να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό. Αντίθετα, οι Κάιρινεν και Ζουμπκόφ συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής του Αλεξίου.

Η Ένωση προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στα φιλικά προετοιμασίας, απέναντι στη Γκρόνινγκεν με 2-1 και στην Τσβόλε με 3-2, ανατρέποντας και στις δύο περιπτώσεις το σκορ και δείχνοντας θετικά δείγματα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:28 EUROLEAGUE

Euroleague: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Πού και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

11:16 EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε είναι τα ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν

10:58 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου

10:44 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τι ισχύει με το ενδιαφέρον για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες

10:30 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ρίβερ Πλέιτ και Ορτέγκα

10:16 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σενάριο επιστροφής Λιβάι Γκαρσία

10:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Επική ατάκα του γιατρού σε Τζόλη - «Δεν πιστεύω να έπινες μπύρες στις παραλίες της Ελλάδας»

09:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στο… φουλ οι μηχανές για ενίσχυση - Επαφές για μέσο από Γαλλία και δεύτερη μεταγραφή

09:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal για Τιτραουί - Συμφωνία με Σαρλερουά

09:19 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Εξετάζει Μουκεντί για τα χαφ

09:06 MVP

«Φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο»: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα

08:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Νέο δυνατό τεστ στην Ολλανδία για την ομάδα του Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας