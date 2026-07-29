ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Νέο δυνατό τεστ στην Ολλανδία για την ομάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και το απόγευμα της Τετάρτης (29/07, 19:00) έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική φιλική αναμέτρηση, αυτή τη φορά απέναντι στη Σάμσουνσπορ.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, λίγους μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση στη League Phase του Conference League, όταν η Ένωση είχε φύγει με τη νίκη από την Τουρκία, επικρατώντας με 2-1.

Το παιχνίδι αποτελεί ακόμη μία σημαντική δοκιμασία για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και συνεχίζει να διαμορφώνει τα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στους βασικούς του ποδοσφαιριστές, επιδιώκοντας η ομάδα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστικό ρυθμό πριν από τα επίσημα παιχνίδια.

Ο Νίκολιτς έχει ήδη επισημάνει στους παίκτες του την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και αγωνιστική ετοιμότητα, στοιχεία που θέλει να δει και απέναντι στη Σάμσουνσπορ. Για τον λόγο αυτό, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί με την ισχυρότερη δυνατή σύνθεσή της.

Ο Λόβρο Μάγερ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μεταγραφή του, όμως δεν αναμένεται να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό. Αντίθετα, οι Κάιρινεν και Ζουμπκόφ συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής του Αλεξίου.

Η Ένωση προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στα φιλικά προετοιμασίας, απέναντι στη Γκρόνινγκεν με 2-1 και στην Τσβόλε με 3-2, ανατρέποντας και στις δύο περιπτώσεις το σκορ και δείχνοντας θετικά δείγματα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.