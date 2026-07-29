· Γιουβέντους

Στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού ο Οπέντα

Η Λιόν ενισχύει την επιθετική της γραμμή, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Λουά Οπέντα με τη μορφή δανεισμού.

Στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού ο Οπέντα
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Η Λιόν προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς εξασφάλισε τον δανεισμό του Λουά Οπέντα από τη Γιουβέντους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία αφορά μονοετή δανεισμό, με τους Γάλλους να καταβάλλουν ένα ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Βέλγος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι έναντι 42,75 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λειψία, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο Τορίνο. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 24 συμμετοχές στη Serie A, σημειώνοντας ένα γκολ.

Πριν από τη μετακίνησή του στην Ιταλία, ο Οπέντα αγωνίστηκε με επιτυχία στις Κλαμπ Μπριζ, Φίτεσε, Λανς και Λειψία, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

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