Παναθηναϊκός: Αλλάζουν οι ημερομηνίες με την ΤΣΣΚΑ 1948 – Ο λόγος της απόφασης της UEFA

Η πρόκριση της ΤΣΣΚΑ 1948 απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα έφερε κι αλλαγές στο πρόγραμμα των πιθανών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό, εφόσον οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το εμπόδιο της Πάκσι.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30, ενώ η ρεβάνς στη Βουλγαρία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 11 Αυγούστου, με την ώρα έναρξης να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η αλλαγή στο καλεντάρι οφείλεται στην παρουσία και της άλλης ομάδας της Σόφιας, της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στον ίδιο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με δεδομένο ότι οι δύο σύλλογοι αγωνίζονται στην ίδια πόλη, η UEFA προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος, ώστε να αποφευχθεί η διεξαγωγή δύο ευρωπαϊκών αγώνων σε πολύ κοντινές ημερομηνίες στη Σόφια.

Παράλληλα, για να μην προκύψει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δυο μεταξύ μας ματς, άλλαξε και την ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.