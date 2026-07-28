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«Η Τότεναμ κινείται για τον Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι»

Ο Σαβίνιο επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και η Τότεναμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

«Η Τότεναμ κινείται για τον Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι»
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Ο Σαβίνιο φαίνεται πως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς στόχος του είναι να αγωνίζεται πιο συχνά, ώστε να συνεχίσει την αγωνιστική του εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 22χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού και τον έχει τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας 24 συμμετοχές στην Premier League με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ. Παράλληλα, μέτρησε επτά εμφανίσεις στο UEFA Champions League, μοιράζοντας μία ασίστ.

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