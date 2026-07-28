Μάικλ Φελπς: «Δεν ήθελα να ζω άλλο» - Η μάχη με την κατάθλιψη κι η πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του

Ο θρύλος της κολύμβησης, Μάικλ Φελπς, μίλησε για την ψυχική του υγεία, την απόπειρα αυτοκτονίας και τη δύσκολη περίοδο μετά την πρώτη του αποχώρηση από την ενεργό δράση.

Μάικλ Φελπς: «Δεν ήθελα να ζω άλλο» - Η μάχη με την κατάθλιψη κι η πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του
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Ο Μάικλ Φελπς συγκλόνισε με την εξομολόγησή του για τη μάχη που δίνει με την κατάθλιψη, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε περίοδος στη ζωή του που έφτασε στο σημείο να μην θέλει να συνεχίσει να ζει.

Ο κορυφαίος κολυμβητής όλων των εποχών συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ της L’Équipe, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον επί χρόνια προπονητή του, Μπομπ Μπόουμαν, και μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μακριά από τις πισίνες.

Παρά την ασύλληπτη καριέρα του και τα 28 ολυμπιακά μετάλλια που κατέκτησε, εκ των οποίων τα 23 χρυσά, ο Αμερικανός θρύλος αποκάλυψε πως οι τεράστιες επιτυχίες του δεν στάθηκαν αρκετές για να τον προστατεύσουν από τα προβλήματα που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο.

Σήμερα, σε ηλικία 41 ετών, ο Φελπς παραδέχεται πως συνεχίζει να διαχειρίζεται την κατάθλιψη, έχοντας αποτελέσει έναν από τους πρώτους κορυφαίους αθλητές που μίλησαν δημόσια για την ψυχική υγεία και βοήθησαν να ανοίξει η συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε ταμπού στον αθλητισμό.

Στο ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε την πρώτη του απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, το 2012. Αν και τότε είχε αποχωρήσει από την κολύμβηση, επέστρεψε τελικά στις πισίνες και ολοκλήρωσε οριστικά την καριέρα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, όπου κατέκτησε ακόμα πέντε χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο.

Ο Φελπς αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο έχασε το αίσθημα του σκοπού και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έντονη ψυχική κρίση. «Δεν ήθελα πλέον να ζω. Εκείνο το βράδυ είχα μόνο 30 υπνωτικά χάπια και ευτυχώς δεν είχα περισσότερα, γιατί θα τα είχα πάρει. Ήταν το μεγαλύτερο καμπανάκι κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός, περιγράφοντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

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