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Περιστέρι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

Το Περιστέρι γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Περιστέρι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαΐδη
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Το Περιστέρι προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, αποκτώντας τον Έλληνα γκαρντ Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Ο 24χρονος περιφερειακός προέρχεται από μία σεζόν στην οποία αγωνίστηκε σε δύο ομάδες της Stoiximan GBL. Ξεκίνησε τη χρονιά με το Μαρούσι, όπου σε εννέα συμμετοχές είχε κατά μέσο όρο 2,3 πόντους, 1,3 ασίστ και 0,6 κλεψίματα σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στη συνέχεια μετακόμισε στον Πανιώνιο, με τον οποίο ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο. Σε 14 παιχνίδια πρωταθλήματος μέτρησε 5,57 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,5 κλεψίματα, αγωνιζόμενος για 15 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο.

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