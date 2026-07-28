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IFAB: Παραδέχθηκε ότι ο Εμπολό δεν έπρεπε να αποβληθεί στο Ελβετία – Αργεντινή

Η IFAB ξεκαθάρισε πως το VAR δεν είχε δικαίωμα να αλλάξει την αρχική απόφαση στη φάση της δεύτερης κίτρινης κάρτας του Μπριλ Εμπολό στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή.

IFAB: Παραδέχθηκε ότι ο Εμπολό δεν έπρεπε να αποβληθεί στο Ελβετία – Αργεντινή
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Η IFAB παραδέχθηκε πως η αποβολή του Μπριλ Εμπολό στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή ήταν λανθασμένη, διευκρινίζοντας ότι το VAR δεν είχε τη δυνατότητα να παρέμβει και να αλλάξει την αρχική απόφαση του διαιτητή.

Η επίμαχη φάση εκτυλίχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με το σκορ στο 1-1. Ο Ζοάο Πινιέιρο είχε αρχικά καταλογίσει φάουλ υπέρ του Εμπολό στη μονομαχία του με τον Λεάντρο Παρέδες. Ύστερα, ωστόσο, από υπόδειξη του VAR, αναθεώρησε την απόφασή του κι έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον επιθετικό της Ελβετίας για «θέατρο», με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Με νεότερη διευκρίνισή της για την εφαρμογή του VAR, η IFAB επισήμανε ότι σε περιπτώσεις κίτρινης κάρτας δεν επιτρέπεται η επανεξέταση της ίδιας της παράβασης. Η μοναδική εξαίρεση αφορά περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης του ποδοσφαιριστή που τιμωρήθηκε.

Η Αργεντινή επικράτησε 3-1 στην παράταση κι εξασφάλισε την πρόκριση, με τη συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και την ελβετική πλευρά να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η φάση.

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