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Ολυμπιακός: Κινείται δυναμικά για Γκουστάβο Σα

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Γκουστάβο Σα εμφανίζεται ο Ολυμπιακός. 

Ολυμπιακός: Κινείται δυναμικά για Γκουστάβο Σα
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Τη φανέλα του Ολυμπιακού προβάρει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, μια και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, ο 21χρονος αρχηγός της Φαμαλικάο εμφανίζεται προ των πυλών των Πειραιωτών, οι οποίοι ολοκληρώνουν μία σημαντική κίνηση για το μέλλον.

Ο νεαρός άσος είναι διεθνής με την εθνική Κ21 της Πορτογαλίας, μετρώντας 15 συμμετοχές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί στον απόλυτο ηγέτη της Φαμαλικάο, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, όπως για παράδειγμα της Μπενφίκα και της Γουέστ Χαμ.

Ο 21χρονος είναι αρχηγός της πορτογαλικής ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια και αυτός είναι και ο λόγος που η Φαμαλικάο φέρεται πως έχει υψηλές απαιτήσεις για την παραχώρησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές στην Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί δυναμικά και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να δρομολογηθούν σημαντικές εξελίξεις.

Ο Γκουστάβο Σα αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος και μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως δεύτερος επιθετικός, αλλά και στον άξονα, διαθέτοντας υψηλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να προσφέρει και στην δημιουργία του παιχνιδιού.

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