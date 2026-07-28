Παναθηναϊκός: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση την Τρίτη (29/07), με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και στα τελειώματα των φάσεων.

Η ομάδα του Ράσμους Νίστρουπ θέλει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στη ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι, για τα προκριματικά του Conference League. Η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (30/07) στις 17:00 στο ΟΑΚΑ, όπου ο Δανός τεχνικός θα ολοκληρώσει τα πλάνα του για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.