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Παναθηναϊκός: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρωινή προπόνηση για την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (30/07, 21:30).

Παναθηναϊκός: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι
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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση την Τρίτη (29/07), με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και στα τελειώματα των φάσεων.

Η ομάδα του Ράσμους Νίστρουπ θέλει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στη ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι, για τα προκριματικά του Conference League. Η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (30/07) στις 17:00 στο ΟΑΚΑ, όπου ο Δανός τεχνικός θα ολοκληρώσει τα πλάνα του για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

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