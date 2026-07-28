Οι Ευρωπαίοι θέλουν πλέον foldables και κάνουν πέρα τα smartphones

Κάποτε το κινητό ήταν για να πάρεις ένα τηλέφωνο, να στείλεις ένα μήνυμα και να χαζέψεις λίγο στα social, σήμερα, αποτελεί το γραφείο σου, το «μπαούλο» αποθήκευσης φωτογραφιών και ο προσωπικός σου βοηθός. Το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι δουλειές καλούνται να χωρέσουν σε μια οθόνη που, που… όσο καλή κι αν είναι, έχει φυσικούς περιορισμούς κάτι που έχει αρχίσει να κουράζει τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σύμφωνα με μια από τις τελευταίες έρευνες της Samsung αποκαλύπτεται ότι το 85% των καταναλωτών ξεκινά μια απαιτητική εργασία στο smartphone του, αλλά τελικά καταλήγει να τη συνεχίζει σε tablet ή laptop. Όχι επειδή το κινητό δεν είναι αρκετά ισχυρό, αλλά επειδή η μικρή οθόνη δεν μπορεί πάντα να ακολουθήσει τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

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Το multitasking ζητά περισσότερο χώρο

Σκέψου πόσες φορές έχεις προσπαθήσει να συγκρίνεις δύο προϊόντα πριν από μια αγορά, να απαντήσεις σε ένα email ενώ διαβάζεις ένα PDF ή να κάνεις μια τραπεζική συναλλαγή έχοντας ανοιχτές πολλές καρτέλες. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή που αρχίζεις να αλλάζεις εφαρμογές κάθε λίγα δευτερόλεπτα ή απλώς λες "θα το κάνω αργότερα από τον υπολογιστή".

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Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η έρευνα. Το 29% δηλώνει ότι ο περιορισμένος χώρος της οθόνης είναι ο μεγαλύτερος λόγος που δυσκολεύεται να ολοκληρώσει πιο σύνθετες εργασίες, ενώ το 25% θεωρεί εξαντλητική τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και καρτελών.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργασίες που εγκαταλείπονται πιο συχνά είναι εκείνες που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια, δηλαδή online αγορές και σύγκριση προϊόντων, έλεγχος σημαντικών εγγράφων, αλλά και επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο.

Υπάρχουν εργασίες που απλώς δεν σηκώνουν βιασύνη. Η συμπλήρωση μιας αίτησης, ο έλεγχος ενός συμβολαίου ή μια τραπεζική μεταφορά απαιτούν καθαρή εικόνα και αρκετό χώρο ώστε να μη σου ξεφύγει μια σημαντική λεπτομέρεια.

Η έρευνα δείχνει ότι αρκετοί χρήστες προτιμούν να αναβάλουν τέτοιες διαδικασίες μέχρι να βρεθούν μπροστά σε μεγαλύτερη οθόνη. Το 26% δυσκολεύεται με τη συμπλήρωση φορμών, το 21% με τον έλεγχο επίσημων εγγράφων και το 19% με πληρωμές ή τραπεζικές συναλλαγές.

Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι τα foldables

Για αρκετά χρόνια τα αναδιπλούμενα smartphones αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως μια επίδειξη τεχνολογίας παρά ως μια πραγματική ανάγκη, στο δια ταύτα όμως η εικόνα δείχνει να αλλάζει.

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Σχεδόν επτά στους δέκα Ευρωπαίους (69%) δηλώνουν ότι θα ήθελαν μια συσκευή που να είναι λεπτή και εύκολη στη μεταφορά μέσα στην ημέρα, αλλά να μπορεί να ανοίγει σε μεγαλύτερη οθόνη όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται και οι λόγοι είναι απολύτως πρακτικοί.

Το 31% θεωρεί σημαντικότερο πλεονέκτημα τη δυνατότητα να συγκρίνει πληροφορίες ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη, το 30% θέλει να ολοκληρώνει εργασίες χωρίς να αλλάζει συσκευή, ενώ το 29% εκτιμά περισσότερο την εμπειρία θέασης, ανάγνωσης ή gaming που προσφέρει μια μεγαλύτερη επιφάνεια.

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Με λίγα λόγια, η εποχή που χρησιμοποιούσαμε το κινητό μόνο για επικοινωνία έχει περάσει οριστικά. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα χρησιμοποιούν καθημερινά το smartphone τους για τραπεζικές συναλλαγές, λογαριασμούς, ασφαλιστικά έγγραφα και οικονομική διαχείριση. Πάνω από τέσσερις στους δέκα παρακολουθούν βίντεο ή παίζουν παιχνίδια ενώ παράλληλα στέλνουν μηνύματα ή κάνουν αναζητήσεις, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις κινούνται ταυτόχρονα ανάμεσα σε πολλές ιστοσελίδες και social media.

Για να καταλήξουμε το smartphone έχει μετατραπεί στο προσωπικό κέντρο ελέγχου της καθημερινότητας.

Επτά χρόνια μετά, τα foldables ωριμάζουν

Η Samsung ήταν η εταιρεία που ουσιαστικά εγκαινίασε την κατηγορία των foldable smartphones πριν από επτά χρόνια και από τότε εξελίσσει διαρκώς τη φιλοσοφία τους. Κάθε νέα γενιά βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικοί χρήστες εργάζονται, δημιουργούν, βλέπουν περιεχόμενο και αξιοποιούν τη μεγάλη αναδιπλούμενη οθόνη στην πράξη.

Όπως επισημαίνει ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, σήμερα δεν αρκούν μόνο τα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς η μορφή της συσκευής έχει αποκτήσει εξίσου μεγάλη σημασία, γιατί η τεχνολογία πρέπει να προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του χρήστη και όχι το αντίστροφο.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν με αφορμή το Galaxy Unpacked, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 22 Ιουλίου, όπου η Samsung παρουσίασε τη νέα γενιά των Galaxy Fold και Flip, επιβεβαιώνοντας ότι τα foldables δεν αποτελούν πλέον μια εξειδικευμένη κατηγορία για λίγους, αλλά μια πρόταση που φιλοδοξεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης παραγωγικότητας.