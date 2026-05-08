Μήπως τελικά η καλύτερη θέση για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που έρχονται είναι μπροστά στην οθόνη

Γνώριζες πως μεγαλύτερο μερίδιο των ευρωπαίων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου προτιμά την ποιοτική εικόνα στην τηλεόραση παρά την ατμόσφαιρα του γηπέδου; Κουφό; Ίσως, αλλά αν το σκεφτείς καλά βγάζει απόλυτο νόημα. Για μια διοργάνωση-γιορτή, άλλωστε, σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το να μπορείς να απολαύσεις έναν αγώνα παρέα με τους φίλους είναι η μισή αφεντιά. Και πώς θα μπορέσεις να την απογειώσεις; Μα προφανώς παρακολουθώντας το ματς σε μια τηλεόραση που μπορεί να σου προσφέρει κορυφαία εμπειρία θέασης, αλλά και ΑΙ δυνατότητες που δεν ήξερες ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Και αυτό σημαίνει εικόνα που σε τραβάει μέσα στη φάση και ήχο που δεν σε αφήνει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο.

Σε πρόσφατη έρευνα της Samsung, της Νο1 μάρκας τηλεοράσεων παγκοσμίως, εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια, προκύπτει κάτι ξεκάθαρο: Οι φίλαθλοι θέλουν να απολαμβάνουν με παρέα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά η ποιότητα θέασης είναι αυτή που τελικά καθορίζει το πού και το πώς θα δουν το ματς.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα, βρεθήκαμε στο Λονδίνο, στο event της Samsung. Και κάπου εκεί άρχισε να καταρρέει, σιγά-σιγά, η γνωστή ατάκα «τίποτα δεν συγκρίνεται με το γήπεδο».

Πώς έχεις στο μυαλό σου έναν ποδοσφαιρικό αγώνα;

Σε συνηθισμένες περιπτώσεις, περιμέναμε να αντικρίσουμε ένα μέρος με πολλές και διαφορετικές οθόνες, τις κλασικές παρουσιάσεις, λες και είμαστε σε έκθεση με πολλές τηλεοράσεις. Ξεχάστε όμως αυτή την εικόνα, καθώς το event δεν έγινε σε έναν εκθεσιακό χώρο ή venue, αλλά στο μέρος που λατρεύει κάθε ποδοσφαιρόφιλος να απολαμβάνει έναν αγώνα. Μία pub, και συγκεκριμένα το Depot 47.

Ήταν σαφές, πλέον, ότι η ουσία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα βρίσκεται αλλού, μακριά από το γήπεδο. Παρακολουθώντας νέες οθόνες, όπου η χρήση ΑΙ σου δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να βλέπεις τον αγώνα, αλλά να τον ζεις πραγματικά. Με εικόνα τόσο καθαρή που έβλεπες την μπάλα να «γλιστράει» στο χορτάρι, χωρίς αντανακλάσεις από τα φώτα του δωματίου χάρη στην τεχνολογία Glare Free, η εμπειρία γινόταν ακόμη πιο καθηλωτική. Η πραγματική διαφορά όμως, βρίσκεται στις ΑΙ δυνατότητες εικόνας και ήχου. Με το AI Football Mode που προσφέρει ζωντανή και ρεαλιστική εικόνα, σαν να βρίσκεσαι στις κερκίδες του γηπέδου, και το AI Sound Controller Pro που συμβάλλει στο να μη σε απασχολεί πλέον μόνο το volume, αλλά το κατά πόσο στοχευμένο είναι αυτό που ακούς, σε βαθμό που μπορείς να απομονώσεις τον σχολιασμό από τον θόρυβο της εξέδρας, για να απολαμβάνεις καλύτερα την ατμόσφαιρα του γηπέδου, σαν να ήσουν εκεί!

Και κάπως έτσι δένει όλο το concept της καμπάνιας “Watch it on a Samsung”. Κάτι που δεν πρόκειται απλώς για slogan, αλλά για ξεχωριστή πραγματικότητα και αντίληψη ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτή που σου λέει, «αν πρόκειται να δεις μπάλα, δες τη σωστά».

Διότι στο μεν γήπεδο ζεις το παιχνίδι, σε μια τηλεόραση Samsung όμως μπορείς να το αντιληφθείς πολύ καλύτερα σε βαθμό που το απολαμβάνεις πολύ παραπάνω.

Η στιγμή που σε κάνει να το πιστέψεις

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν στοιχεία και αριθμοί της έρευνας της Samsung, η οποία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης γύρω από τα «θέλω» των θεατών. Συγκεκριμένα:

84% των φιλάθλων λένε ότι η ποιότητα εικόνας και ήχου επηρεάζει άμεσα την απόλαυση του αγώνα

83% βάζουν την ποιότητα εικόνας πάνω ακόμα και από την ατμόσφαιρα

65% δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν τηλεόραση Samsung για να δουν ποδόσφαιρο

Κάπου ανάμεσα στο γενικότερο presentation στο κεντρικό stage, εμφανίστηκε και ο μεγάλος καλεσμένος του event, o μυθικός Thierry Henry. Μην βάλεις στο μυαλό σου όμως ότι εμφανίστηκε με ύφος ambassador που απλώς «πέρασε» για να πει ένα γεια και να φύγει, αλλά σαν κάποιος που ξέρει τι σημαίνει η λεπτομέρεια στο ποδόσφαιρο. Έχοντας πλέον τον «αέρα» του αναλυτή ποδοσφαίρου, ο άλλοτε μπόμπερ της Άρσεναλ, ήταν ίσως ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταδώσει γιατί είναι καλύτερο να επενδύσει κανείς σε μια οθόνη από το να ονειρεύεται να πάει στο γήπεδο.

«Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε παρακολουθείς στο γήπεδο, στο σπίτι ή σε μια γειτονική τοποθεσία. Αλλά είναι επίσης ένα παιχνίδι όπου στιγμές κλάσματος του δευτερολέπτου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, οπότε η ποιότητα του πώς το παρακολουθείς είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα», σχολίασε ο Thierry Henry.

Γιατί αν χάσεις το timing, δυστυχώς, χάνεις και το παιχνίδι. Επομένως γιατί να μην το απολαύσεις στο μόνο μέρος που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο παιχνίδι αλλά και με τους ανθρώπους σου; Γιατί, τελικά, δεν είναι θέμα “γήπεδο ή καναπές”, αλλά καθαρά θέμα εμπειρίας.

Το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι

Με ένα μεγάλο αθλητικό καλοκαίρι να πλησιάζει, η εμπειρία ενός αγώνα δείχνει πλέον να αλλάζει επίπεδο. Δεν μιλάμε απλώς για το πού θα δεις τον αγώνα, αλλά για το πώς θα τον ζήσεις.

Στο μυαλό των ποδοσφαιρόφιλων, το γήπεδο θα είναι πάντα γήπεδο και αυτό δεν αλλάζει. Ωστόσο, η τεχνολογία έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο που έχει αρχίσει να το επαναπροσδιορίζει.

Φεύγοντας από το event του Λονδίνου, δεν σκεφτόμουν αν θα προτιμούσα καναπέ ή εξέδρα, αλλά κάτι πολύ πιο απλό. Όταν έρθει η στιγμή του τελικού, θέλω να μπορώ να παρακολουθήσω τα πάντα. Και εφόσον το ζήσω μπροστά σε μια από τις τηλεοράσεις Samsung της σειράς Micro RGB, OLED και Neo QLED είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρω.