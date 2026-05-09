ΑΕΛ: Με τον Κακουτά η αποστολή για τον Asteras Aktor

Ενισχυμένη με τους Γκαέλ Κακουτά και Ρόσιτς θα υποδεχθεί η ΑΕΛ τον Asteras Aktor στο σαββατιάτικο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική των play out που θα είναι άκρως κομβικό στη μάχη της παραμονής στη Super League.

Ο Τζιανλούκα Φέστα θα έχει στη διάθεσή τον Κακουτά που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και το Ρόσιτς, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής για το προηγούμενο αγώνα για αγωνιστικούς λόγους. Αντίθετα, ο Μασόν θα απουσιάσει από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ: Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο,Δημηνίκος, Ενγκόι και Αντράντα.