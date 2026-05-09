Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω η Βαλένθια να καταθέσει αίτημα για να παρακολουθήσω το Game 5»

Να είναι παρών στο Game 5 με τη Βαλένθια, θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR με ανάρτησή του ξεκαθάρισε πως περιμένει να κάνει σχετικό αίτημα η ισπανική ομάδα, κόντρα στην παράλογη τιμωρία τριών αγωνιστικών που του επιβλήθηκε κόντρα στους κανονισμούς.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ συμπλήρωσε πως περιμένει να γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση από τη διοίκηση της Euroleague και τους εμπλεκόμενους στο μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα καταθέσει τώρα αίτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το Game 5, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δυο μας θα είναι η 4η ομάδα του Final Four στην Αθήνα… Θα ήθελα επίσης να πιστεύω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχτεί.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι του μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα».