· Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ισοφάριση της σειράς των playoffs απ’ την Βαλένθια που στέλνει σε Game 5 την πρόκριση στο Final Four.

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το τέλος του Game 4 της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια, ήταν ουσιαστικά ένα μήνυμα προς όλους. Αναφορικά για το τι πρέπει να δείξουν στο καθοριστικό Game 5. Εκεί όπου κρίνονται τα πάντα.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» με story του στο Instagram, επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Ένα μήνυμα ελήφθη.

Ώρα αναμέτρησης για όλους μας.

Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να το αποδείξει…

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες».

