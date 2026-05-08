Χειρουργείο στο T-Center - Ο Μοντέρο πάτησε τη γραμμή και με τα δύο πόδια, αλλά ο Ντιφαλά δεν… είδε

Απίστευτη φάση μπροστά στα μάτια του Μεχντί Ντιφαλά σε κρίσιμο σημείο. 

Ντροπιαστική ήταν η διαιτησία στο Game 4 της σειράς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, μια και οι Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ έκαναν ότι μπορούσαν για να μπορέσουν οι Ισπανοί να ισοφαρίσουν.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της «υπηρεσίας» που είχαν στην αναμέτρηση του «Telekom Center Athens» ήταν η φάση με πρωταγωνιστή τον Μοντέρο 1:12 πριν το τέλος του αγώνα, όταν ο άσος της Βαλένθια σκόραρε και ανέβασε τη διαφορά στους 9 πόντους, αλλά νωρίτερα είχε κάνει… βόλτα εκτός glass floor.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο Μοντέρο έφυγε στον αιφνιδιασμό, με τον Γκραντ να τον πιέζει στην άμυνα, αναγκάζοντάς τον να πατήσει την πλάγια γραμμή αρχικά με το αριστερό και στη συνέχεια με το δεξί πόδι.

Παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής Ντιφαλά είχε καθαρό οπτικό πεδίο, η φάση συνεχίστηκε κανονικά, με τον παίκτη να ολοκληρώνει την προσπάθεια και να διαμορφώνει το 86-77. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αντέδρασαν άμεσα, ενώ και ο Γκραντ προσπάθησε να υποδείξει στους διαιτητές πως είχε υπάρξει παράβαση, χωρίς όμως να υπάρξει αλλαγή στην απόφαση.

Η φάση αυτή προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στο «τριφύλλι», καθώς επηρέασε καθοριστικά την τελική εξέλιξη της αναμέτρησης.

